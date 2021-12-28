AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım: "Ak Parti ülkemize sayısız eserler kazandırdı”

Ak Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, MKYK Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, önceki dönem İl Başkanı Vesim Yaviç, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye başkanı Salih Akman ile birlikte belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, “Ak Parti camiası olarak 20 yıldır hem iktidar partisi, hem de genç bir parti olarak ülkemize sayısız eserler kazandırdık. Bütün bu hizmetleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başardık. Sessiz devrimlerle ülkemize çağ atlattık. Ancak daha yapacak çok işimiz var” dedi.

ÇALIM: BU DAVA, MAZLUMLARIN, GARİPLERİN DAVASIDIR

Çalım, millete hizmet yolunda yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, “Van'da da İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatlarımız ile birlikte eski yeni demeden hep birlikte çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bu dava milletimizin davasıdır. AK Partinin davası insanlığın davasıdır. Mazlumların, gariplerin, ezilmişlerin davasıdır. Dünya 5’ten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren hep saldırılarla karşılaştık. Hatırlamak için size kronolojik olarak söyleyeyim. 2006 yılında Danıştay saldırısı, 2007 yılında Cumhuriyet mitingleri hemen ardından partimize 2008 yılında açılan kapatma davası ve yeniden başlayan PKK terör örgütünün saldırıları, 2012 de patlayan MİT krizi ve akabinde 2013’te Gezi hadiselerinde bu ülke milyarlarca lirasını kaybetti. İç içe geçmiş dış destekli darbeler serisi 17/25 Aralık tarihlerinde iftiralarla bir hukuk darbesi yapıldı. Allaha hamdolsun millet lideriyle birlikte bu darbeleri def etti. Çözüm meselesinde millete ihanet eden dış destekli terör örgütü PKK aldığı emirlerle “çukur” eylemlerine başladı. Bizler asırlardır millet olarak hep dış destekli saldırıların muhatabı olduk. Çukur eylemlerini vatandaşlarımızın da desteğiyle bertaraf ettik derken 15 Temmuz’da bu milletin üniformasını giymiş hainler milletin emaneti silahlarla milletimize kurşun sıktı FETÖ’cü darbeyle binlerce yaralı ve 251 şehidimiz oldu” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ, SEÇİMLERİN 2023’TE YAPILACAĞINI DUYURDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 2023 Haziran’ında yapılacağını ifade ettiğini söyleyen Başkan Vekili Çalım, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan defalarca seçimlerin vaktinde yapılacağını belirtti. Biz de tüm çalışmalarımızı 2023 Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine göre sürdürüyoruz. Biz sürekli sahada ve halkımızın arasındayız. Vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip sevincini paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Bu bağlamda önceki günlerde Asgari Ücrete % 50 zam yapan hükümetimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü şimdiye kadar yapılmayan rekor düzeyde bir zam yapıldı. Bunun yanında Hükümetimizin açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli sayesinde, kargaşa meydana getirmek için spekülatörler tarafından sürekli yükseltilen doların bir gece de düşmesi sonucu TL yeniden istikrar kazandı. Bu vesileyle halkımızın sevincine bir kez daha ortak olduk. Hükümetimiz en kısa sürede fiyatları yükseltip halkımızın cebine göz dikmiş çevreleri ve karaborsacıları da alacağı tedbirlerle hizaya getirecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

GÜLAÇAR: SEÇİMLER İÇİN KOLLARI SIVADIK

Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise yaptığı konuşmada 2023 seçimleri için kolları sıvadıklarını ifade ederek, “Muhalefete geçmiş olsun yeni ekonomik modelle kendilerine başsağlığı diliyoruz taziye dileklerimi iletiyorum. Üzülmeyin gevşemeyin Allah bizimle ayetini esas alarak diyorum ki ey AK Partinin şerefli mensupları Amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirerek daha fazla hizmet etmektir. Bilindiği üzere bütçe görüşmeleri sebebiyle uzun bir süre sizlerden ayrı kalmıştık. Bu danışma meclisiyle sizlerle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum Ana kademe, kadın ve gençlik kolları, AK belediyelerimizin kıymetli başkanları ve meclis üyeleriyle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum” diye konuştu.

AÇIŞLI, SKM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SUNUM YAPTI

Toplantıda İl Yönetim Kurulu Üyesi SKM Başkanı M.Akif Açışlı, SKM çalışmaları ile ilgili bir sunum yatı. Açışlı, 2022 Haziran ayına kadar bütün teşkilatların çalışmalarının artarak sürmesi için yapılaması gereken stratejilerin muhtevasına dair bilgiler aktardı. 2021 yılında SKM çalışmalarında en başarılı SKM çalışanı olarak ta Tuşba İlçe başkanlığında SKM başkanı olarak görev yapan Naci Koçak’a İl Başkan Vekilimiz Abdullah Çalım tarafından plaket verildi. Dış politikadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çağatay Akyol, dış Politikada son yıllarda yapılan Afrika açılımıyla ilgili bir konuşma yaptı. AK belediyeler adına temsilen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK belediyelerin Van’a hizmet konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, Gürpınar’da yaptıkları hizmetleri anlattı. Hoşab Projesi’nin bitmek üzere olduğunu söyleyerek, gençlerin AK Parti’ye olan ilgisinin beklenenin üzerinde olduğunu anlattı ve teşkilatların gençlerle diyalog yolunu açması için toplantılar tertip etmesini istedi. Toplantı sonunda teşkilat mensupları Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve İl Başkan Vekili Abdullah Çalım başkanlığında, 28 ayrı gurup halinde ilçe başkanları ve il başkan yardımcıları eşliğinde kadın ve gençlik kollarının iştirakiyle binlerce partili esnaf gezisi düzenledi. Van esnafını bire bir işyerlerinde ziyaret eden partililer ‘Yeni Ekonomi Modeli’ anlatan el ilanlarını dağıtarak, karşılıklı görüşerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Bölgegazetesi