Ak Parti teşkilatı, Milletvekili Kartal'a yönelik saldırıyı kınadı

İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, söz konusu saldırının kamuoyu tarafından da nefretle karşılandığını açıkladı. Yapılan basın açıklamasına AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Ak Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili basın açıklamasını okuyan İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, "01.03.2022 günü İstanbul'da yapılan VAN-FED kongresinde AK Parti Van milletvekilimiz İrfan Kartal'a gerek, HDP yöneticilerinin ve gerekse sempatizanları tarafından yapılan saldırı Van halkı ve Türkiye kamuoyu tarafından nefretle karşılanmıştır.

Milletvekilimiz İrfan Kartal Sivil toplum örgütü olarak kabul ettiği Van Federasyonunun toplantısına davet üzerine katılmış bunu fırsat bilen HDP milletvekili Sezai Temelli ve HDP'li yöneticilerin haziruna yapmış oldukları konuşmalar bir sivil örgütün toplantısında yapılması gereken konuşmaları aşmış, halkımıza ve partimize sataşma konuşmasına dönüşmüştür.

Van kentiyle, kültürüyle, insanıyla zerre kadar bağı, ilgisi olmayan HDP Van milletvekili Sezai Temelli'nin tahrik dolu konuşmalarından sonra kürsüye gelen Milletvekilimiz İrfan Kartal konuşmasını yaparken HDP yöneticilerinin sözlü ve fiili sataşmalarına maruz kalmıştır. Sivil Toplum örgütleri partiler ve ideolojiler üstü olmalıdır.

Unutulmaması gereken konu, STK'lar demokrasimizin güçlü bir ayağı olduğudur. VAN FED Genel Kurulunu kendi siyaset arenasına çeviren, hizmetten uzak halkı kin ve nefrete sürüklemek adına büyük bir uğraş veren Sezai Temelli, Türkiye'de devasa hizmetleri ile çığır açmış AK Parti hükümetimize karşı saldırıya geçmiştir. Milletvekilimiz İrfan Kartal, İstanbul'da ikamet eden Vanlı hemşerilerimizin varsa Van'la ilgili sorunları onları konuşmak, çözüm önerileri getirmek için toplantıya katılmış fakat Sezai Temelli ve HDP'li yöneticiler ideolojik tavır takınarak, Van halkına ve partimize yönelik ağır ithamlarda bulunmuşlardır.

Sivil toplum örgütlerinin kongre ve toplantılarında ideoloji üzerinden halkımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren HDP yöneticileri istismar ettikleri konularda 'Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' diyen İrfan Kartal vekilimize sözlü ve fiili sataşmada bulunarak ağızlarından düşürmedikleri demokrasi ve özgürlükten ne anladıklarını ortaya koymuşlardır. İlk andan itibaren Van halkından ve Türkiye kamuoyundan büyük tepki alan bu saldırı şehrimize ve halkımıza yapılmıştır.

Daha önceleri de sosyal medya üzerinden iftira dolu haberlerle Van Milletvekillerimiz Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar'a yönelik algı operasyonlarını bildiğimiz malum çevrelerin İstanbul saldırısını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bizler AK Parti Van İl Başkanlığı olarak, Van halkına ve Milletvekilimiz İrfan Kartal'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi