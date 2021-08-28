AK Parti MKYK üyelerinden Muradiye esnafına ziyaret

Muradiye ilçesine gelen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri, Abdurrahim Fırat, Burhan Kayatürk, Cüneyt Yüksel, Orhan Miroğlu ve yedek üye Vildan Polat, ilk önce AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir süre ilçenin sorun ve sıkıntıları konusunda bilgi alan heyet, daha sonra İlçe Başkanı M. Nesim Yavrutürk, Kadın Kolları Başkanı Sevda Çiçek ve Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Aydoğan ile birlikte esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İlçe merkezinde bulan kahvehanede oturan heyet, vatandaş ile birlikte çay içerek muhabbet etti. Vatandaşın sorunlarını dinleyen heyet ilçeden ayrıldı.