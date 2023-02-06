AK Parti Milletvekilleri enkaz altında kaldı!

10 ilimizi vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. AK Partili Yayman da katıldığı canlı yayında yakınlarının enkaz altında kaldığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK AFET VAR, ŞARTLAR ÇOK OLUMSUZ"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman, “İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında." diye konuştu. Yayman, ilerleyen saatlerde ise Habertürk yayınına bağlanarak şunları söyledi:

"Burada çok büyük bir afet var. 2 ağabeyim, yengelerim, eşleri, ablam, eniştem, çocuklarıyla beraber enkazın altındalar, ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazda çok fazla insan var, sadece benim yakınlarım değil. Gün birbirimizin acısını paylaşma, yarasını sarma günü. Şartlar çok olumsuz."

"VEKİLİMİZ YAKUP TAŞ ENKAZ ALTINDADIR"

Enkaz altından kalan bir diğer milletvekili de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş oldu.

Taş'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...."

mynet