AK Parti gençlere ÖTV'siz telefon-tablet için çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir zaman kaldı...

Toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışan hükümet, vatandaşları sevindirecek müjdeleri peş peşe açıkladı.

3600 ek gösterge, EYT, sosyal konut projeleri, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bu sefer de hedef gençler olacak.

Bir müjde de gençlere: ÖTV'siz telefon ve tablet alınabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet satışı yapılması için talimat verdi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası bakanlıklar vakit kaybetmeden çalışmaya koyuldu.

Tek şart 3 yıl süreyle satılmaması olacak

Bu kapsamda gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet satışında istenen tek şart, alınan cihazların 3 yıl süreyle satılmaması olacak.

30 bin liralık telefonun fiyatı 15 bin liraya iniyor

Buna göre, gençler 30 bin liralık bir cep telefonu için ÖTV'den muaf olacak ve fiyatı 30 bin lira olan telefon için 15 bin lira ödeyecek.

Ayrıca ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40, 3 bin liranın üzerindeki telefonlardan alınan ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanıyor.

"Elimizden gelen kolaylığı GSB ve Maliye Bakanlığı ile bunların çözümünü yaparız"

Öte yandan geçtiğimiz kasım ayında gençlik buluşları kapsamında bir grup genç ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür şeylerde biz gençliğimizi asla yanlız bırakmayız. Hele hele ilim tahsil etmede gerekli olan araç gereç neyse nasıl ortaöğretimde ilk öğretimde sıraların üzerine kitapları koyduysak aynı şekilde üniversitede de bunu yaparız. Nasıl yurtlarda bütün kolaylıkları getirdiysek tüm teknolojik araç gerek her şeyde elimizden gelen kolaylığı GSB ve Maliye Bakanlığı ile bunların çözümünü yaparız. Biz sizler için varız sizler için bu mücadeleyi sürdürüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Doğalgaz faturalarında indirim

Son olarak bir diğer müjde de doğalgaz faturalarına olacak.

Karadeniz gazının mart ayında sisteme dahil edilmesiyle birlikte vatandaşların kullandığı gazın 25 metreküplük bölümü ücretsiz verilecek.

Bu kapsamda çalışmalar hızlandırılırken maliyet hesaplamaları sonrası son karar duyurulacak.

Ensonhaber