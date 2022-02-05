AK Parti Doğubayazıt ilçe başkanı istifa etti

Konyar istifasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İstifasının nedenine ilişkin bilgi veren Konyar, paylaşımında, işlerinin yoğunluğu, parti dışındaki sosyal ve sporsal faaliyetlerinin artması sebebiyle genel merkez yetkilileri ile görüşerek istifa kararını aldığı ifadelerine yer verdi. Doğubayazıt'ta bugün binlerce kişi elektrik zamlarına karşı yürüyüş düzenlemişti. Cuma Namazının bitmesi ile camilerden çıkan halk, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan özel elektrik dağıtım şirketi binası önünde toplanarak yüksek faturalara tepki gösterdi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, ilçede elektrik faturaları nedeniyle sokaklara dökülen binlerce insanın yürüyüş görüntülerini paylaşmıştı.