AK Parti'den yüzbinlerce sözleşmeli personele kadro müjdesi!

Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, belediyeler ve bakanlıklar dahil bütün kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" ifadesini kullandı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ne demişti?

Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor" açıklamasını yapmıştı.

Sözleşmeli personele kadro hakkı

Bakan Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

İnternethaber