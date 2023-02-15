Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilen çocuk sayısın 1114, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 282 olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca 508 çocuğun da ailelerine teslim edildiğini bildirdi.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin bugün 10’uncu günü…
Binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde, 35 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
Yine binlerce kişi bu depremlerden yaralı olarak kurtuldu.
Bakanlık, kurtulan çocuk sayısını paylaştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da asrın felaketinden kurtulan çocuk sayısını paylaştı, hala kimlikleri tespit edilemeyen çocukların bulunduğunu bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
Kimliği bilinmeyen 282 çocuk var
Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1.114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır.
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