Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin bugün 10’uncu günü…

Binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde, 35 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Yine binlerce kişi bu depremlerden yaralı olarak kurtuldu.

Bakanlık, kurtulan çocuk sayısını paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da asrın felaketinden kurtulan çocuk sayısını paylaştı, hala kimlikleri tespit edilemeyen çocukların bulunduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Kimliği bilinmeyen 282 çocuk var

Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1.114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır.

Ensonhaber