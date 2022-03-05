Aile Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

KPSS 2022/4 tercihleri 4 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır, kontenjanlar nelerdir? İşte başvuru tarihi ve şartları.. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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