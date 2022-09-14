Aile Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Aile Bakanlığına bağlı olan Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere proje süresi ile sınırlı çalıştırılmak üzere 2 Proje Kordinatörü alımı yapacağını duyurdu.

GENEL 14.09.2022, 16:25
Aile Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eylül ayı memur alımı ve personel alımı ilanlarını yayımladı. Söz konusu yayımlanan ilan ile Bakanlık, Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına proje süresi ile sınırlı çalıştırılmak üzere 2 Proje Kordinatörü personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Şehrivan

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