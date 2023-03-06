Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin enkazı maddi-manevi kaldırılmaya çalışılıyor.

Depremde zarar gören ailelere bu konuda devlet destek sağlamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşviklerin artırılarak yaraların önümüzdeki günlerde de sarılmaya devam edeceğini belirterek, Afet Yeniden İmar Fonu adıyla kurulacak fon ile afet sonrası zarar gören yerlerin onarılmasının sağlanacağını açıkladı.

Afet Yeniden İmar Fonu TBMM'de

Bunun üzerine Afet Yeniden İmar Fonu, TBMM'ye sunuldu.

Fonun detayları

Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları ise şu şekilde;

Bağış, yardım ve hibeler bu fonda bir araya getirilecek ve afet bölgesinin imarı için kaynağın yönetilmesi ve aktarılması sağlanacak.

Altyapı çalışmaları fondan karşılanacak

Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılanacak.

Bütçede fona özel bir ödenek ayrılacak ve diğer fonlardan aktarım yapılabilecek.

Fonun yönetimi bakanlardan oluşacak

Fonun yönetim kurulu ise ilgili Bakanlardan oluşacak.

Ensonhaber