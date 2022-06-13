AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
AFAD'ın cep telefonlarına yolladığı Hayati Uyarı Bildirimi büyük endişe yarattı. Olası afet durumlarında 112'yi arama konusunda uyarıyı içeren bildirimi alan çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından telefonlarına gelen ilginç mesaj hakkında paylaşımlar yaparken, yorum yağmuru sonrası #afad etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.
Türkiye'de günlerdir devam eden sağanak yağışlar birçok ilde hayatı felç ederken, başta Ankara olmak üzere şehirlerden gelen acı haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) da harekete geçirdi.
"ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ARAYINIZ"
Milyonlarca vatandaşı uyarmak adına cep telefonlarına Hayati Uyarı Bildirimi gönderen AFAD'ın mesajında "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.
AFAD'ın milyonlarca telefona yolladığı Hayati Uyarı Bildirimi sosyal medyada gündem oldu
TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU
AFAD'ın akıllı telefonlara gönderdiği bildirim, birçok kişinin kısa süreli korku yaşamasına neden olurken, mesaja anlam veremeyen çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yorum üstüne yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının Hayati Uyarı Bildirimi ile ilgili art arda paylaşımları sonrası #afad etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.
İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları;
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22