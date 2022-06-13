AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Türkiye'de günlerdir devam eden sağanak yağışlar birçok ilde hayatı felç ederken, başta Ankara olmak üzere şehirlerden gelen acı haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) da harekete geçirdi.

"ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ARAYINIZ"

Milyonlarca vatandaşı uyarmak adına cep telefonlarına Hayati Uyarı Bildirimi gönderen AFAD'ın mesajında "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın milyonlarca telefona yolladığı Hayati Uyarı Bildirimi sosyal medyada gündem oldu

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

AFAD'ın akıllı telefonlara gönderdiği bildirim, birçok kişinin kısa süreli korku yaşamasına neden olurken, mesaja anlam veremeyen çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yorum üstüne yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının Hayati Uyarı Bildirimi ile ilgili art arda paylaşımları sonrası #afad etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları;