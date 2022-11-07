AFAD duyurdu! 9 Kasım'da Türkiye genelinde yapılacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

12 KASIM'DA TÜRKİYE'DE DEPREM TATBİKATI YAPILACAK

Öte yandan 12 Kasım'da Türkiye'de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." diye konuşmuştu.

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