AFAD depremin acı bilançosunu duyurdu: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi!

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643 oldu.

İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

"SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31.643 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 158.165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."

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