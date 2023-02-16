AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 216 bin 347 depremzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ile etkileyen depremlerde son can kaybı sayısını açıkladı.
AFAD'ın açıklamasında, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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