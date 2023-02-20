AFAD Başkanı Sezer duyurdu! Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Sezer, depremin acı bilançosunun arttığını duyurdu. Buna göre deprem felaketinde can kaybı 41 bin 156 oldu. Sezer, yaşanan artçı sarsıntılarla ilgili bilgi verirken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan vatandaşların eşya taşımasının yasak olduğunu söyledi.

GENEL 20.02.2023, 13:56
AFAD Başkanı Sezer duyurdu! Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Deprem felaketinde acı bilanço da ağırlaştı. Sezer, deprem bölgesinden tahliyeler, hasar tespit çalışmaları, artçı sarsıntılar ve yardım faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Sezer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarına devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı.

-15 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

-Bütün köylerimize hem insani yardım hem çadır konusunda yardımlarınızı sürdürüyoruz. Çadır kentlerimizi hızlı bir şekilde kuruyoruz. Bireysel çadırları da ulaştırıyoruz. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaşmış durumda 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kurulması çalışması var. Sevkiyatlarımız devam ediyor. 7 bine yakını şu an kurulmuş durumda.

TOPLAMDA 485 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
-392 bin 287 kişinin tahliyesi gerçekleşti. Bizim merkezlerimize uğramadan ise toplamda 485 bin kişi tahliye edilmiş durumda.

-40 ilimizde barınma merkezleri ve ihtiyaç merkezleri oluşturuldu. 24 saat müracatlar alınarak destek olunuyor.

-Beslenme Kızılay ile yürütülüyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın da destekleri var. 13 milyon gıda paketi köylerimize ulaştırılmış durumda.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI
-11 ilde 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 milyona yakın bağımsız bölümde ise neredeyse bitmiş durumda.

-Nakdi yardım konusunda ise 864 bin aileye gerekli ödemeler yapılmış durumda. Kira ve taşıma yardımlarında da başvuruları almaya devam ediyoruz. 512 bine yakın başvuru söz konusu.

6 BİN 414 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI
-6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Bu binalardan vatandaşlarımızın eşya taşımaları kesinlikle yasak. Bu konuda bir genelge yayınladı. Bu yasağa kendi can güvenlikleri açısından uymaları önem arz etmektedir

"KURU GIDA VE HİJYEN YARDIMI DEVAM ETMELİ"
-Yardım faaliyetleri uzun vadede devam etmek zorunda. Kuru gıda ve hijyen konusunda yardımların devam etmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Mynet

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