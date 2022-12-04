Adalet Bakanlığına 406 personel alımı yapılacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere toplam 406 personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Söz konusu ilana başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detayları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Adalet Bakanlığı personel alımı için ilan yayımladı. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacak.

2022-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sözlü sınava alınmayacak. Bunlardan sözlü sınava girmiş olanların sözlü sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak.

Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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Sabah