Acı haber duyuruldu: Christian Atsu hayatını kaybetti

Christian Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

GENEL 18.02.2023, 11:11 18.02.2023, 11:17
Acı haber duyuruldu: Christian Atsu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.

Endişeli bekleyiş sürerken, Ganalı oyuncunun Türkiye temsilciliğini yapan Murat Uzunmehmet, attığı tweet'le acı haberi duyurdu.

“Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti...”

Açıklamanın ardından dünya futbolu yasa boğuldu.

Kahreden ayrıntı
Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasa depreme yakalanmayacağını ifade etmişti ve şunları söylemişti:

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti."

"Bileti vardı, gol atınca gitmekten vazgeçti"
"Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti."

"Fransa'ya gidecekti"
"Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."

Christian Atsu kimdir?
Tam adı Christian Atsu Twasam olan yıldız oyuncu, 10 Ocak 1992'de Gana'nın Ada Foah şehrinde dünyaya geldi.

Hollanda ekibi Feyenoord'un Gana'da açtığı akademide futbola başlayan Atsu, burada gösterdiği performansla Porto'nun dikkatini çekti ve 17 yaşında 100 bin euro bonservisle Portekiz devine transfer oldu. 

Porta'da geçirdiği 2 yıl sonunda kiralık olarak Rio Ave'ye katılan Ganalı oyuncu, 31 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

Haziran 2012'de Porto'ya dönen Atsu, Portekiz devinde toplam 31 maçta 1 gol, 4 asistle skor katkısı verirken Ağustos 2013'te İngiltere'nin yolunu tuttu ve 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye katıldı.

Chelsea kariyeri kötü geçti
21 yaşında büyük umutlarla gittiği Chelsea'de sadece özel maçlarda oynayan, hiçbir resmi maça çıkmayan ve sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga'ya kiralanan Atsu, 2016/17 sezonunda transfer olduğu Newcastle United'da tekrar çıkışa geçti.

Siyah-beyazlılar, Ağustos 2016'da 500 bin euroya kiraladığı kanat oyuncusunun bonservisini Temmuz 2017'de 7.5 milyon euroya aldı.

Newcastle ile kendisini buldu
Newcastle'da 4 yıl geçiren ve 121 resmi maçta 8 gol, 10 asistle skora katkı yapan Atsu, sözleşmesinin sona ermesiyle Temmuz 2021'de Al-Raed'le anlaştı.

Suudi Arabistan ekibinde sadece 8 maça çıkan ve 1 asist yapan Ganalı, Eylül 2022'de bedelsiz olarak Hatayspor'a transfer oldu.

Hatay'da tam performansı düzelmişti...
Akdeniz ekibinde 4 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bordo-beyazlılar'daki ilk golünü 23. haftada Kasımpaşa'ya attı ve takımına kritik 3 puanı getirdi.

Gana A Milli Takım formasını 60 kez giyen ve 10 gol atan Atsu, profesyonel kariyerinde çıktığı 258 resmi maçta 24 gol, 30 asistle skora katkı sağlarken 14 sarı kart gördü, hiç kırmızı kart görmedi.

Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:
2009-2011 Porto

Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri:
2011-2013 Porto

2011-2012 → Rio Ave

2013-2017 Chelsea

2013-2014 → Vitesse (kiralık)

2014-2015 → Everton (kiralık)

2015-2016 → Bournemouth (kiralık)

2016 → Málaga (kiralık)

2016-2017 → Newcastle United (kiralık)

2017-2021 Newcastle United

2021-2022 Al-Raed

2022- Hatayspor

Christian Atsu'nun Milli takım kariyeri:
2012- Gana

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