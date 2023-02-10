94 saat sonra çıkarılan genç: Tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım

Asrın felaketinde 5'inci gün...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, 10 ili enkaza çevirdi.

Bilanço giderek ağırlaşırken, mucizevi kurtuluşlar adeta umut oldu.

Arama-kurtarma ekipleri, geçen zamana rağmen umutlarından bir an olsun vazgeçmedi.

Bir mucizevi kurtuluş da değremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te yaşandı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut'a ulaştı.

AFAD seferber oldu

5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, burada kurtarılmayı bekledi.

AFAD ekipleri, duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadı.

Adnan tezahüratları eşliğinde çıkarıldı

Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı.

AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı.

"Tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım"

Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağıda köpeğim de vardı, sesi geliyordu." dedi.

Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.

Ensonhaber-iha