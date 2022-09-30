90 vekil 3 döneme takılıyor: AK Parti'nin yarısı değişebilir

AK Parti, ‘Türkiye’nin yüzyılı’ konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan kadroların yenilenmesine yönelik çalışma yürütüyor. AK Parti yönetimi, ‘üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı’ yasağı kapsamına giren milletvekilleri ile ilgili çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre AK Parti’de şu anda 90-100 civarında milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Ancak, parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle üç dönem kuralına takılanların milletvekili listesine girip girmemesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. Bir anlamda üç dönem kuralında esnemeye gidilmişti.

2023 seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde üç dönem kuralından muaf tutulacak milletvekillerine MKYK karar verecek. Üç dönem kuralına takılan isimlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi verildiği ve Cumhurbaşkanı’nın ‘Hazırlık yapın, getirin bakalım’ dediği belirtildi.

AK Parti’nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakının değişebileceği değerlendirmesi yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aksama olan yerlerde değişiklikler yapılacak. Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız” dedi.

LİSTEDE AĞIR TOPLAR VAR

Aralarında Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Yılmaz Tunç; Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu; Fikri Işık, Öznur Çalık ve İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu 90-100 civarında isimden bazıları üç dönem, bazıları da beş dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Haber7