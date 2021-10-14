9 ayda 124 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi
Yıl başından bu yana 8 milyon 244 bin 669 araç denetime takılırken, araçlardan 124 bin 704'ünde sürücülere cep telefonu kullanma cezası verildi.
Her yıl binlerce insan, trafikte cep telefonuyla oynadığı için kazaya karışıyor.
Hayatı riske atan cep telefonuna karşı ekiplerin denetimleri de sürüyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan ve ceza kesilen sürücülerin verilerini paylaştı.
124 BİN 704 SÜRÜCÜYE CEZA
Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 OCAK-30 EYLÜL tarihleri arasında; 8 milyon 244 bin 669 araç denetlendi 124 bin 704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil." ifadeleri yer aldı. DHA
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