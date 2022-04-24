81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı kararı
Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.
Akademinin internet sitesinden konuyla ilgili duyuru yapıldı.
Yapılan duyuruya göre;
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
Bekçiler 81 ilde istihdam edilecek
81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.
AA'nın haberine göre, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.
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