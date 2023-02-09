Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor.

80 SAAT SONRA KURTARILDILAR

80. saatte gelen mucize: 9 yaşındaki Zeynep ve babası enkazdan sağ çıkarıldı

Depremin üzerinden tam 80 saat geçti ve arama-kurtarma çalışmalarından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki bir kız çocuğu ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Ekipler küçük kızın ardından, baba Feyzullah Polat'ı da enkaz altından çıkardı.

Süperhaber