8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlanacak; Pervin Buldan Van’a geliyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi öncülüğünde ‘Birlikte Değiştireceğiz Şimdi Kadın Zamanı’ sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Musa Anter Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a HDP Van Milletvekilleri Sezai Temelli, Murat Sarısaç Tayyip Temel, Muazzez Orhan Işık, HDP Van İl Eş Başkanları Fikret Doğan, Handan Karakoyun, çevre il milletvekilleri ve partililer eşlik edecek.

HDP Van İl Başkanlığı vatandaşları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamaya davet ederken, Genel Başkan Pervin Buldan’ın gündemle ilgili konuşma yapması bekleniyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

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