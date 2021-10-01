7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza

Samaun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Ersin U.’ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

GENEL 01.10.2021, 21:35 01.10.2021, 21:43
7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza
© DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı. DHA

#Samsun
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