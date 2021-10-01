7 yaşındaki oğluna otomobil sürdüren babaya ceza
Samaun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Ersin U.’ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
GENEL 01.10.2021, 21:35 01.10.2021, 21:43
© DHA
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