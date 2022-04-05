7 ay önce gittiği Markette 1002 TL ödeyen Erdoğan, Bugün gitse kaç TL ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında gıda fiyatlarına bakmak için Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışverişindeki atıştırmalıkların fiyatı aradan geçen 7 ay içinde yüzde 273'e varan artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2021'de gıda fiyatlarına bakmak için İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan'ın 1002 TL tutan alışveriş sepetinde et, süt, bakliyat gibi temel gıdalar yer almamıştı.

ERDOĞAN FİYATLARI UYGUN BULMUŞTU

Erdoğan, alışveriş sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

YÜZDE 273'E VARAN ARTIŞ

Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılında ödediği 1002 TL tutarındaki alışveriş, pahalılığı gözler önüne sererken, BirGün'ün gezdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise bugünkü durum çok daha vahim. Erdoğan'ın 7 ay önce gittiği alışverişte, atıştırmalık reyonunun önünde çekilen fotoğrafta kareye giren ürünlerin fiyatı yüzde 273'e varan artış gösterdi.

7 ay önceki fiyatı: 1.002 TL

Zam Tutarı: 2.735,46 TL

Zamlı Fiyat: 3.737,46 TL

Zam Oranı: %273

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