6 lider yeniden bir araya geliyor!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bu hafta yapacağı görüşme turuna ilişkin bilgi verdi.

Altı siyasi partinin (CHP, Gelecek Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi) genel başkanları 27 Mart Pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yeniden buluşacak. Babacan, liderler zirvesinden önce tüm genel başkanlarla tek tek bir araya gelecek.

Bu haftanın oldukça yoğun bir görüşme trafiğine sahne olacağını ifade eden İdris Şahin, Babacan’ın üç gün boyunca sırasıyla Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edeceğini belirtti.

İdris Şahin, liderlerin bu görüşmede, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte yol haritasını konuşacaklarını belirtti.

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