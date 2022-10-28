6 dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Mardin'de gerçekleştirilen zabıta denetiminde, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek kazanç sağlayan 6 dilencinin üzerinden tam 4 bin 295 lira çıktı.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, farklı alanlarda dilencilik yaptığı tespit edilen 6 kişinin yapılan üst aramasında 4 bin 295 lira çıktı.
DİLENCİLERE CEZA VERİLDİ
Paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, dilencilik yapanlara Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine göre cezai işlem uygulandı.
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