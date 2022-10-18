52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.

Borçlar siliniyor

Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları yer alıyor..

-Kısa çalışma ödeneği

Teklife göre; kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

-KYK faizleri

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alıyor..

-İcra borçları

Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

-Maske cezaları

Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Ensonhaber