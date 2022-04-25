500 TL’lik banknot ve 5 liralık madeni para iddiası! CHP’den ilk açıklama geldi…

Yüksek enflasyon rakamlarının ardından dikkat çeken bir iddia geldi. Dolaşımdaki paraların yetersiz kaldığı iddia edilerek 500 TL’lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni para basılacağı iddia edildi. İddiayı ilk olarak Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ortaya atarken konu ile ilgili bir açıklama da CHP’den geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

GENEL 25.04.2022, 14:30
500 TL’lik banknot ve 5 liralık madeni para iddiası! CHP’den ilk açıklama geldi…

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti. Bu iddianın ardından bir açıklama da CHP’den geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 500 liralık banknot basılacağı iddiaları hakkında "En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

500 TL’LİK BANKNOT VE 5 LİRALIK MADENİ PARA İDDİASI
Şu anda 200 TL'lik banknotlar, tedavüldeki paralar içinde en büyük değere sahip olan para. 2009 yılında tedavüle giren 200 TL'lik banknotun o dönemdeki dolar karşılığı 130 dolar seviyesindeydi. Şu anda 200 TL ile sadece 13.6 dolar alınabiliyor. 200 TL'lik banknotlar şu anda, dolaşımdaki paraların yüzde 42'sini oluşturuyor.

Kağıt paralar içindeki en düşük para ise 5 TL. Dolaşımdaki toplam paralar içinde 5 TL'nin de payı yüzde 1'e inmiş durumda. Bu nedenle 500 TL'lik banknotla birlikte 5 TL'lik madeni paranın basılacağı iddia edildi. Şu anda Madeni paralar içinde 1 TL en yüksek değere sahip para olurken, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paralar da günümüzde dolaşımda kullanılıyor.

MYNET

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