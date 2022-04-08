4 bakan yardımcısı görevden alındı
Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı da değişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci'nin gelmesinin ardından bakan yardımcılıklarında da değişikliğe gidiliyor.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Tarım Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı.
Görevden alınan isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin'in görevi son buldu.
Yeni bakan yardımcıları
Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da görev değişimi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.
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