3600 ek göstergede son durum! Emekli aylığı 1.250 TL; emekli ikramiyesi 40 bin lira artacak

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği düzenleme için 3 farklı senaryo masada. Mayıs sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması beklenen düzenleme ile emekli ikramiyesinde artışın 40 bin lirayı geçmesi planlanıyor. Emekli aylıklarında da bin TL'nin üzerinde bir artış olacak.

GENEL 04.04.2022, 10:52
3600 ek göstergede son durum! Emekli aylığı 1.250 TL; emekli ikramiyesi 40 bin lira artacak

3600 ek gösterge düzenlemesi yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlığın önünde 3 farklı senaryonun olduğu belirtilirken, düzenlemede kamu personelinin statüleri, aldıkları ücret ve emekli ikramiyeleri tablosu dikkate alınıyor. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak gösterge düzenlemesi ile emekli ikramiyesinde artışın 40 bin lirayı geçeceği söyleniyor. Emekli aylıklarında da bin TL'nin üzerinde bir artış olacak.

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE İÇİN GÖZLER 10 MAYIS'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları mayısta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek düzenlemeyle dengeler değişirken, personel rejiminde büyük dönüşüm yaşanacak.

EK GÖSTERGE RAKAMLARI NASIL BELİRLENECEK?
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Bakanlık, ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevi önemi belirleyici olacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

İKRAMİYE 40 BİN LİRA ARTACAK
Memurlaremekli olurken derecesi, kademesi, hizmet süresi, ek göstergesi belirleyici oluyor. Ekim 2008 öncesi işe başlayan memurun emekli aylığı hesaplanırken katsayı sistemi dikkate alınıyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmeni öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.

mynet

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