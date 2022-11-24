350 bin kişi askerliği bedelli yaptı

Yeni askerlik sisteminin hayata geçtiği 2019'dan bu yana 351 bin 841 kişi, bedelli olarak askerlik görevini yerine getirdi.

GENEL 24.11.2022, 13:44
350 bin kişi askerliği bedelli yaptı

Yeni askerlik sistemi ile bu konuda beklentileri karşılayan, modern, esnek, öngörülebilir, sürdürülebilir ve e-Devlet üzerinden erişilebilir bir sistem tesis edildi.

Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları karşılanırken gençlerin de eğitimlerine ve mesleklerine devam etme imkanı sağlandı.

351 bin 841 kişi askerliğini bedelli yaptı
Haziran 2019'da çıkartılan Askeralma Kanunu kapsamında, yeni askerlik sisteminden bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi istifade ederken, 351 bin 841 kişi bedelli olarak askerlik görevini yerine getirdi.

AA’nın haberine göre dövizli askerlik uygulamasından 20 bin 659 kişi faydalanırken, yeni kanunla birlikte söz konusu dönemde 55 bin 535 yedek subay, 58 bin 967 yedek astsubay ve 1 milyon 460 bin 644 kişi er olarak yeni askerlik sisteminden yararlandı.

Yeni askerlik sistemi
Askeralma Kanunu'nun 2019'da yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan yükümlülerden, 6 ayını tamamlayanlar terhis oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda 122 bin yükümlünün terhis olup, emniyetli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını açıklamıştı.

6 ay askerlik
Yeni sisteme göre yükümlülerin tamamı, eğitim durumu gözetilmeden 6 ay askerlik yapıyor.

Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde, meslek yüksekokulu mezunları için yedek astsubaylık uygulaması oluşturuldu.

Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler, ilk olarak e-Devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor.

Ödeme yapılıyor, celp tercihleri belirleniyor
Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler, askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.

Lisans ve üstü mezunlara yedek astsubaylık uygulaması
Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor.

Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken, meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor.

Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

"İkinci 6 ay için istekli olarak devam etmek ister misiniz?"
Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor.

Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçik'e "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci 6 ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

İlave haklar
İkinci 6 ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sağlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor.

TSK personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini ile TOKİ'de öncelik gibi haklar da ikinci 6 ay için silah altında kalmayı bekleyen gençlere sunuluyor.AA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10