3 mucize birden! Hatay'da depremin 228. saatinde bir kadın iki çocuk enkaz altından kurtarıldı
Antakya'da Oymak Sokak'ta depremde yerle bir olan binada, ekiplerin canlı olduklarını tespit ettiği bir anne ve iki cocuğu depremin 228. saatinde sağ çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Türkiye, 6 Şubat sabahı tarihi depreme uyandı.
Sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı.
Bu büyük şoku henüz atlatmadan 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem trajediyi büyüttü.
Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Felaketin üzerinden 10 gün geçse de umutlar hala diri.
Anne ve 2 çocuğu kurtarıldı
Bu diri umutlarla canhıraş bir şekilde çalışan kurtarma ekipleri, bu çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.
Mucize bu kez Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'ta yaşandı.
Oymak Sokak'ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir kadın ve iki çocuğa ulaştı.
İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.AA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15