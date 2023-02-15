3 mucize birden! Hatay'da depremin 228. saatinde bir kadın iki çocuk enkaz altından kurtarıldı

Türkiye, 6 Şubat sabahı tarihi depreme uyandı.

Sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı.

Bu büyük şoku henüz atlatmadan 9 saat sonra Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem trajediyi büyüttü.

Depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Felaketin üzerinden 10 gün geçse de umutlar hala diri.

Anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Bu diri umutlarla canhıraş bir şekilde çalışan kurtarma ekipleri, bu çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.

Mucize bu kez Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'ta yaşandı.

Oymak Sokak'ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir kadın ve iki çocuğa ulaştı.

İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.AA