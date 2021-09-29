29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Koronavirüs salgınıyla mücadele aşılama programıyla birlikte tüm hızıyla sürerken son dönemde yükselen vaka sayıları ile birlikte yeni tedbirlerin yolda olduğu ve 29 Ekim'den sonra tam kapanma geleceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise katıldığı canlı yayında tüm bu iddialara yanıt verdi. Peki, 29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Yeni tedbirler mi geliyor? İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Tam Kapanma Mı Geliyor?

Candaş Tolga Işık'In sunduğu Az Önce Konuştum adlı programa konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte 29 Ekim'den sonra tam kapanma uygulanacağına dair iddialara net bir dille yanıt verdi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Kalın, 'Böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz.' dedi.

TURKOVAC Mesajına Yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TURKOVAC aşısı ile ilgili dünyaya verdiği mesajla ilgili yorumlarda bulunan Kalın, 'Cumhurbaşkanımızın TURKOVAC aşısıyla ilgili verdiği mesaj son derece önemliydi. Biz Türkiye olarak kendi aşımızı yapacağız ve bunu herkesin erişimine açacağız.

Bunu diyen başka lider var mı? Bu büyük bir vizyondur. Biz bu aşıları kime açacağız? Diyelim ki Afrika'da birçok ülke var alamayan. Ortadoğu'da var. Bu insani tarafı. Bir de stratejik tarafı var. Aşının nereden geldiği önemli değil yeter ki aşılama olsun.' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı'nın TURKOVAC Mesajı

Küresel Kovid Zirvesi'ne videolu bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelir farklılıkları aşıya erişimde engel teşkil etmemeli. Türkiye Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati önemi haizdir.

Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa sürede seri üretime geçirerek, tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.' dedi.