248'inci saatin mucizesi! 17 yaşındaki Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı

Asrın felaketinde 11'inci güne girildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek büyük enkaza yol açtı.

Devletin tüm kurumları deprem bölgesine seferber edildi.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için tek yürek oldu ve bölgelere giderek ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Zamana karşı yarışta mucizevi kurtarışlar yaşandı

Arama-kurtarma ekipleri de ilk andan itibaren mücadelelerini canla başla yürüttü. Bu süreçte yaşanan mucizevi kurtarışlar, umutları yeniden yeşertti.

Türkiye büyük bir felaketi yaşarken, zamana karşı yarışta enkazdan sağ çıkarılanlar milyonlara teselli oldu.

Bir kişiye daha ulaşıldı

35 bini aşkın kişi can kaybının yaşandığı afette, ekipler bir cana daha ulaştı.

Bu kez mucize haber, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan geldi.

17 yaşındaki genç kız 248'inci saatte kurtarıldı

Enkaza dönen Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda, 248'inci saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez sağ olarak çıkarıldı.

Genç kızın kurtuluşu, ekiplere büyük bir sevinç yaşatırken, çalışmaları takip eden yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Ensonhaber