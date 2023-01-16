2023 yılı için 130 'damızlık' Van kedisi seçildi

Her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki doğumları için 130 damızlık kedi seçildi.

GENEL 16.01.2023, 14:18
2023 yılı için 130 'damızlık' Van kedisi seçildi

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılan Van kedilerinin yıl boyunca toplam 3 parti doğumun geçekleştiği Van Kedi Villası’nda, 2023 yılı ilk parti doğumları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Damızlık için; kedilerin boy, kuyruk, göz, yüz ifadesi, tüy ve ayak uzunluğu gibi kriterlere bakılarak uygun anne ve baba seçiliyor. Ayrıca Van Kedi Villası’nda bu sezonun ilk doğumları için damızlık olarak seçilen kediler için özel odalar da ayrıldı.

“Damızlık anneler çiftleşecek duruma geldi”
İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılı için damızlık kedileri ayırdıklarını ve tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. 2022 yılı doğumları sonrası hayvanların sağlık taramasını ve aşı çalışmalarını yaptıklarını ifade den Prof. Dr. Kaya, “Hayvanların belirli bir kilo alması için beslemesini yaptık.

Şu an damızlık anneler çiftleşecek duruma geldi. Değerlendirme yaparken bir önceki senenin damızlıklarının performanslarını göz önünde bulunduruyoruz. Aynı anne ve babanın hem geçmişini hem de bir önceki sene gösterdiği performansını değerlendiriyoruz. Bunun için de doğan Van kedilerinin orijinallerinin yakınlığına bakıyoruz. Diğer taraftan kedilerin boyuna, kuyruğuna, gözlerine, yüz ifadesine, tüy ve ayak uzunluğuna bakıyoruz. Birçok kritere göre aynı anne ve babanın yavrularını toplu olarak değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda bir sonraki yılın damızlıklarını belirliyoruz” dedi.

“130 damızlık ayırdık”
Bu yıl için yaklaşık 130 damızlık hayvan ayırdıklarını dile getiren Kaya, “Bu damızlıkların hepsi çiftleştirilmiyor. Burada ömrünü tamamlaması gerekenler ve aktif olarak çiftleştirdiklerimiz var. Bunları tek tek çipinden belirliyoruz. Sonrasında ise belli bir program dahilinde çiftleştiriyoruz. Diyelim ki renkli veya benekli kedi doğumu söz konusu olmuş. Bu anneden mi yoksa babadan mı kaynaklanıyor şeklinde değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla deforme yavru doğurduğuna inandığımız kedileri çiftleşme programından çıkarıyoruz” diye konuştu.İHA

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