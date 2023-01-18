2023 Bedelli askerlik yapılan iller hangileri? Bedelli askerlik birlikleri hangi illerde?
Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 itibariyle belli oldu. Bedelli askerlik yapılan iller ve birlikler bakanlık tarafından belirlendi.
Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 itibariyle belli oldu. Bedelli askerlik yapılan iller ve birlikler bakanlık tarafından belirlendi.
Genellikle piyade eğitim komutanlıklarında verilmekte olunan bedelli askerlik eğitimi, Türkiye genelinde pek çok komutanlık aracılığıyla sağlanıyor.
İşte, bedelli askerlik yapılan iller arasında öne çıkanlar;
58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir
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