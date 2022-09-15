2022 yılı Basın Çalışanları İstatistikleri açıklandı

İstatistiklerde, 81 ilde resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınların sayıları, kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetleri, eğitim durumları, basın kartı sahiplikleri, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayıları gibi konularla alakalı veriler kamuoyuna sunuldu.

BASIN KARTI SAHİPLİĞİNDE LİDER İL İSTANBUL

Ülkemizde, resmi ilan yayınıyla alakalı gazete sayısı 2022 yılı itibarıyla 964, bu gazetelerde çalışan fikir işçisi sayısı ise 6.687 oldu. Bu sayının 4.319’unu erkek çalışanlar, 2.368’ini kadın çalışanlar oluşturdu. Bu gazetelerde basın kartı sahibi olarak 2.898 kişi çalışırken, en fazla basın kartı sahibi il 1.077 kişi ile İstanbul oldu.

ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 47, EMEKLİ SAYISI İSE 848

Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı verilere göre resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda çalışan engelli fikir işçisi sayısı 47, emekli olanların sayısı ise 848 olarak kayıtlara geçti. Verilerden hareketle eğitim tablosu şöyle şekillendi: 1.197 kişi fikir işçisi üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun. Yine iletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup, basın sektöründe çalışanların sayısı 177. Resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarda 762 ilköğretim mezunu, 2.564 lise mezunu, 760 ön lisans, 1.106 lisans mezunu bulunuyor. Yüksek lisans yapmış çalışan sayısı 110 olurken, doktorasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 11 olarak istatistiklere yansıdı. İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında ülke çapında 53 kişi istihdam edilmekte. Basın İlan Kurumu, resmi ilan yayınıyla alakalı süreli yayınlarla ilgili istatistikleri, düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.BİK