2022 En çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye’de Ocak- Eylül döneminde en çok satılan otomobil markalarını listeledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azalarak 399.224 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 azalarak 121.306 adet oldu.

İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları…

MAZDA - 131 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 69 adet

MASERATI 168 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 83 adet

LEXUS - 229 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 177 adet

248 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 248 adet

ALFA ROMEO - 249 Adet satıldı

En çok satan modeli Tonale: 182 adet

KARSAN -177 adet satıldı

En çok satan modeli Jest: 177 adet

PORSCHE - 336 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 147 adet

SUBARU - 337 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 272 adet

MINI - 515 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 270 adet

SSANGYONG - 564 adet satıldı

En çok satan modeli Korando: 381 adet

MG 638 adet satıldı

En çok satan modeli ZS: 486 adet

LAND ROVER - 791 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Velar: 147 adet

ISUZU - 818 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 610 adet

DS - 819 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7 Crossback: 545 adet

SUZUKI - 854 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 429 adet

CUPRA - 1206 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 1204 adet

JEEP - 1476 adet satıldı

En çok satan modeli Renegade: 808 adet

IVECO - 1483 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1144 adet

MITSUBISHI - 1564 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 431 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 1133 adet

VOLVO - 3316 adet satıldı

En çok satan modeli XC90: 1196 adet

SEAT - 3976 adet satıldı

En çok satan modeli Arona: 2195 adet

NISSAN - 4896 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 2698 adet

En çok satan ticari modeli Navara: 393 adet

BMW - 7829 adet satıldı

En çok satan modeli 3 Serisi: 2303 adet

AUDI - 7870 adet satıldı

En çok satan modeli Q3: 1985 adet

KIA - 9758 adet satıldı

En çok satan modeli Stonic: 3509 adet

SKODA - 10779 adet satıldı

En çok satan modeli Superb: 3115 adet

MERCEDES-BENZ - 10807 adet satıldı

En çok satan modeli C Serisi: 2188 adet

HONDA - 12862 adet satıldı

En çok satan modeli Civic Sedan: 5162 adet

CITROEN - 14357 adet satıldı

En çok satan modeli C3 Aircross: 3676 adet

PEUGEOT - 16370 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 4977 adet

OPEL - 18893 adet satıldı

En çok satan modeli Crossland: 6363 adet

DACIA - 21485 adet

En çok satan modeli Duster: 15128 adet

TOYOTA - 26312 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 18961 adet

HYUNDAI - 27306 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 8947 adet

VOLKSWAGEN 34494 adet satıldı.

En çok satan modeli Passat: 5996 adet

FORD - 36.916 adet satıldı

En çok satan modeli Tourneo Courier: 1635 adet

RENAULT - 53.789 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 24.377 adet