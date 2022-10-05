2022 En çok satılan otomobil markaları belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye’de Ocak- Eylül döneminde en çok satılan otomobil markalarını listeledi. ODD’nin paylaştığı verilere göre, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azalarak 399.224 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 azalarak 121.306 adet oldu. İşte detaylar...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye’de Ocak- Eylül döneminde en çok satılan otomobil markalarını listeledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında azalarak 399.224 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 azalarak 121.306 adet oldu.
İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları…
MAZDA - 131 adet satıldı
En çok satan modeli Mazda MX-5: 69 adet
MASERATI 168 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 83 adet
LEXUS - 229 adet satıldı
En çok satan modeli RX: 177 adet
248 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 248 adet
ALFA ROMEO - 249 Adet satıldı
En çok satan modeli Tonale: 182 adet
KARSAN -177 adet satıldı
En çok satan modeli Jest: 177 adet
PORSCHE - 336 adet satıldı
En çok satan modeli Macan: 147 adet
SUBARU - 337 adet satıldı
En çok satan modeli XV: 272 adet
MINI - 515 adet satıldı
En çok satan modeli Countryman: 270 adet
SSANGYONG - 564 adet satıldı
En çok satan modeli Korando: 381 adet
MG 638 adet satıldı
En çok satan modeli ZS: 486 adet
LAND ROVER - 791 adet satıldı
En çok satan modeli Range Rover Velar: 147 adet
ISUZU - 818 adet satıldı
En çok satan modeli D-MAX: 610 adet
DS - 819 adet satıldı
En çok satan modeli DS 7 Crossback: 545 adet
SUZUKI - 854 adet satıldı
En çok satan modeli Vitara: 429 adet
CUPRA - 1206 adet satıldı
En çok satan modeli Formentor: 1204 adet
JEEP - 1476 adet satıldı
En çok satan modeli Renegade: 808 adet
IVECO - 1483 adet satıldı
En çok satan modeli Daily Kamyonet: 1144 adet
MITSUBISHI - 1564 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 431 adet
En çok satan ticari modeli L-200: 1133 adet
VOLVO - 3316 adet satıldı
En çok satan modeli XC90: 1196 adet
SEAT - 3976 adet satıldı
En çok satan modeli Arona: 2195 adet
NISSAN - 4896 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 2698 adet
En çok satan ticari modeli Navara: 393 adet
BMW - 7829 adet satıldı
En çok satan modeli 3 Serisi: 2303 adet
AUDI - 7870 adet satıldı
En çok satan modeli Q3: 1985 adet
KIA - 9758 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 3509 adet
SKODA - 10779 adet satıldı
En çok satan modeli Superb: 3115 adet
MERCEDES-BENZ - 10807 adet satıldı
En çok satan modeli C Serisi: 2188 adet
HONDA - 12862 adet satıldı
En çok satan modeli Civic Sedan: 5162 adet
CITROEN - 14357 adet satıldı
En çok satan modeli C3 Aircross: 3676 adet
PEUGEOT - 16370 adet satıldı
En çok satan modeli 3008: 4977 adet
OPEL - 18893 adet satıldı
En çok satan modeli Crossland: 6363 adet
DACIA - 21485 adet
En çok satan modeli Duster: 15128 adet
TOYOTA - 26312 adet satıldı
En çok satan modeli Corolla: 18961 adet
HYUNDAI - 27306 adet satıldı
En çok satan modeli i20: 8947 adet
VOLKSWAGEN 34494 adet satıldı.
En çok satan modeli Passat: 5996 adet
FORD - 36.916 adet satıldı
En çok satan modeli Tourneo Courier: 1635 adet
RENAULT - 53.789 adet satıldı
En çok satan modeli Clio HB: 24.377 adet
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