2021’de Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı motorlu kara taşıtlar istatistiklerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu. 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,0 artarak 1 milyon 153 bin 165 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 otomobilin yüzde 62'sinin benzin, yüzde 23,6'sının dizel, yüzde 9,2'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,2'sinin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

‘Trafiğe kayıt olan araç sayısında azalış’

Van'da 2020 yılında motorlu taşıt sayısı 76 bin 584 iken bu sayı 2021’de 76 bin 562’ye düştü. Geçen yıl Van’da trafiğe kayıt yapan otomobil sayısı 27 bin 529 olurken, minibüs 6 bin 879, otobüs 702, kamyonet 21 bin 871, kamyon 5 bin 774, motosiklet 3 bin 677, traktör 9 bin 309 ve özel amaçlı taşıtların sayısı 821 oldu. 2021’de Van’da trafiğe kayıt yapan kamyonet ve otomobil sayısında artış yaşandı.

‘Devri yapılan taşıt sayısında artış’

Van'da 2020’da devri yapılan taşıt sayısı bin 872 iken geçen yıl bu sayı 2 bin 495’e yükseldi. Devri yapılan taşıtlardan otomobil sayısı bin 153 olurken, minibüs 206, otobüs 10, kamyonet 796, kamyon 85, motosiklet 44, traktör 198, özel amaçlı taşıtların sayısı 3 oldu. 2021 yılında Van’da devri yapılan taşıtlardan minibüs ile kamyon sayısında azalma yaşandı.