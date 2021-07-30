2021 İKM ve Gardiyan Alımı Olacak mı? Gardiyan Olma Şartları? Adalet Bakanlığı, CTE 2021 yılı gardiyan alımları

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE'lerde Gardiyan olarak görev almak isteyen adaylar için geri sayım başlıyor. 2020 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı ve CTE için 12 bin den fazla yeni personel alımı gerçekleştirildi. 2019’da süreci başlatılan İKM alımları ve diğer alımlar için atamalar 2020’de tamamlanmıştı.

2021'e kalan CTE ve Adalet Bakanlığı 10 bin yeni personel alımı için de süreç başlayacak. İKM alımı kontenjanları ve başvuru şartlarına dair tüm detayları haberimizde hazırladık.

10 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açıklamasında 10 bin yeni personel alımı yapılacağını belirtmişti. 10 bin yeni personel alımının yarısına yakın kısmı Adalet Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatları için olurken büyük kısmı İKM alımlarına ve CTE'ye yapılacak.

2021 Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alım Zamanı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı son açıklamada onay alındıkça personel alımı ilanlarına çıkılacağını belirtmişti. Bakan Gül, Hazine v Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan onaylar alınır alınmaz hem adliye personeli alımlarına hem de infaz koruma memuru "İKM" gardiyan alımlarına çıkılacağı müjdesini vermişti. Peki CTE'de İKM olmak için şartlar nelerdir? İşte gardiyan olmak için tüm şartlar ve detaylar:

İKM "Gardiyan" Alımı Şartları

En az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca KPSS'den en az 70 puan almak, kadın adaylar için 160, erkek adaylar için 170 cm boy şartı aranıyor. Yaş itibarıyla 30 yaşını aşmamış olmak şartı bulunmaktadır.

İKM “Gardiyan” alımlarına dair tüm süreçleri sizler için takip edip anında bilgilendireceğiz ve gündem oluşturmak adına haberlerimizi daha da sıklaştırarak bir an önce 10 bin yeni personel alımı yapılmasını talep edeceğiz.kariyer iş ilanları