20 bin öğretmen ataması yapılıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu 20 bin öğretmen ataması ile ilgili flaş gelişme yaşandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başladı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek. Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak. Sonuçlar ise 1 Eylül'de açıklanacak.

GENEL 20.07.2022, 09:55
20 bin öğretmen ataması yapılıyor! İşte başvuru şartları

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası binlerce öğretmen adayı ön başvurularının başlayacağı tarih ve son başvuru tarihi araştırılmaya başladı. İşte öğretmen atamasıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.

Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Atama başvurularında 2021 KPSS puanı referans alınacak.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?
En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Fen bilimleri için 480, fizik için 306, İngilizce için 450, rehberlik için 467, Türk dili ve edebiyatı için 616, Türkçe için 552, tarih için de 345 kişilik atama yapılacak. Branşlar için taban puan 50 olarak belirlendi. Atamalar için ön başvurular 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları Ek-4 Takvim'de belirtilen 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında, ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranına giriş yapabilecekler.

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