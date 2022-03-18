1915 Çanakkale köprüsü açıldı! işte geçiş ücreti

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Otomobil geçişleri ile ilgili olarak fiyatı 200 TL olarak belirledik. İlk bir hafta ücretsiz olacak'' dedi.

GENEL 18.03.2022, 21:20
1915 Çanakkale köprüsü açıldı! işte geçiş ücreti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler. Bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çanakkale Boğazına taktığımız gerdanımızın açılışını yapmak için bir aradayız. Önce Çanakkale şehitlerimize gittik anmamızı yaptık.

Hayata geçirilemeyen bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. 1915 Çanakkale köprüsünü açmak bize nasip oldu. Köprümüzün başındaki 1915, deniz zaferini kazandığımız 318 metre de 18 günü 3 martı temsil ediyor.  Orta açıklığın uzunluğu 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işaretidir. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Köprümüzün başındaki 1915, deniz zaferini kazandığımız 318 metre de 18 günü 3 martı temsil ediyor. 2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahiptir. 2,5 milyar euroluk yatırım bize ne kazandıracaktır?

Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz 415 milyon avro. Şehirlerimiz arasında güvenli konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna değer biçilir mi? Bu projenin ekonomimize 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz.

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 TL OLACAK!

'Otomobil geçişleri ile ilgili fiyatı 200 TL olarak belirledik. İlk bir hafta ücretsiz olacak.

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