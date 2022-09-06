18. madde pankartını belediye ekipleri söktü!

Van merkez beşyol civarında bulunan Safir Sitesi sakinleri, 18. madde uygulamasından dolayı, çok fazla mağdur edildiklerini dile getirerek, mağduriyetlerinin giderilmemesi durumunda farklı yollara başvuracaklarını duyurdular.

18. madde uygulamasına dikkat çekmek için Safir sitesi sakinleri, oturdukları sitenin dış duvarına 90 metrelik dev bir pankart astılar. Olayın şikayet edilmesi üzerine, Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek pankartı sökmek istediler. Bu esnada dev pankartın sökülmesine izin verilmemesi üzerine olay yerine emniyet güçleri çağrıldı.

Olay yerinde hazır bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç ile site yöneticisi Dilaver Yaşar arasında uzun süre görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri devreye girdi. Olayların gerilmesi üzerine güvenlik şube ekibi olay yerine intikal etti.

Güvenlik şube ekipleri ile site yöneticileri arasında çeşitli görüşmeler yapıldı. Olay savcılığa aktarıldı. Olay yerine çevik kuvvet ekiplerinin çağrılacağı söylendi ve pankartın zorlan indirilmesi gerektiği belirtildi.

Yaşanan olaylara karşı daha fazla direnemeyeceklerini anlayan Safir sitesi yöneticileri ve site sakinleri, pankartın sökülmesinden başka şanslarının olmadığını anladı. İkna sonucu, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı marifeti ile sitenin dış duvarına asılan 90 metrelik pankart, sorunsuz bir şekilde asıldığı yerden sökülerek, site yönetimine teslim edildi.

"Tapusunu aldığımız arsamız elimizden alınıyor"

Site yönetimi tarafından yapılan açıklamada; “Biz mağdur edildik. 15 yıl önce tapusunu aldığımız arsamız elimizden alınıyor. Bize ait olan sitemizin arsası, habersiz bir şekilde bizden alınarak yan komşumuza verilmiş.

Tapularımızda düzenleme yapmışlar bizden habersiz. Hakkımızı arıyoruz. Bizden alınan hakkımızın geri verilmesini istiyoruz. 18. madde denen ucube bir uygulama çıkarmışlar. Birçok insan bizim gibi mağdur edilmiş.

Sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak ve bize yapılan haksızlığı dile getirmek için böylesi devasa bir pankart astık sitemizin duvarına.

Van Büyükşehir Belediyesi bunun kanunsuz olduğunu söyledi. Bu pankartın sökülmesi gerektiğini söylediler. Bizim amacımız kimseyi hedef göstermek yâda kimseye haksızlık olsun diye pankartı asmadık. Tamamıyla amacımız sesimizi duyurmaktır. Bizim gibi 18. madde mağduru olan binlerce vatandaş var. Onların sesi, mağdurların sesi olmak için ve 18. maddenin yanlış bir uygulama olduğunu duyurmak için böyle bir yola başvurduk.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç ile görüşme sağladık. Kimseye zarar gelmesin diye pankartın indirilmesi konusunda daha fazla itirazda bulunmadık. Site sakinleri ve 18. madde mağdurları olarak, yetkililerden destek bekliyoruz. Sesimize ses olmalarını istiyoruz” diyen site yönetimi, gerekirse Cumhurbaşkanı ile görüşeceklerini belirttiler.

Havadis