16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok

Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

İşte 1 Ocak itibari il belge şartı aranan meslekler:

Kuaför

Güzellik uzmanı

Ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi

Ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı)

Saraciye imalatçısı, sayacı

Zeytinyağı üretim operatörü

Boyama operatörü

Baca yağlı kanal temizleme personeli

Elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi

Raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı

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