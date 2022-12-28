16 meslek için belge zorunluluğu! 1 Ocak'ta başlıyor belgesi olmayana iş yok
16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselecek.
Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi, 1 Ocak 2023'ten itibaren çalışamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı MYK, mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.
İşte 1 Ocak itibari il belge şartı aranan meslekler:
- Kuaför
- Güzellik uzmanı
- Ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi
- Ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı)
- Saraciye imalatçısı, sayacı
- Zeytinyağı üretim operatörü
- Boyama operatörü
- Baca yağlı kanal temizleme personeli
- Elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi
Raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı
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