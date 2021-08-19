15 Yaşındaki Kız Çocuğunu 5’inci Kattan Attığı İddia Edilen Zanlı Serbest Bırakıldı

Van’da 15 yaşındaki kız çocuğunu 5’inci kattan attığı iddia edilen U.A serbest bırakıldı. Şahsın, kızları R.K’ya uyuşturucu verdiğini dile getiren aile ise şahsın serbest bırakılmasına isyan etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’nin dün gündeme getirdiği 15 yaşındaki R.K isimli kız çocuğunun 5’inci kattan atılması olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan, Bitlis Hizan nüfusuna kayıtlı U.A ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üç yıldır kızlarını bu şebekeden kurtarmak için mücadele ettiklerini dile getiren R.K’nın ailesi ise şahsın serbest bırakılmasına isyan etti. kime anlatacağımı bilemiyorum,” dedi.

Anne Atalar: Yeni bir Özgecan vakası yaşanmasın

Kızının velayetinin babasında olduğunu dile getiren anne Pınar Atalar ise, başta kadın kurumları olmak üzere yetkililere ve sivil toplum örgütlerine seslenerek seslerinin duyulması istedi. Hastane önünde kızlarından güzel bir haber gelmesini bekleyen anne Atalar, “Kızım babasıyla birlikte yaşıyordu. 5’inci kattan atılmış ve kırılmayan bir yeri kalmamış. Buna rağmen polis karakolunda basit yaralama olarak geçiyor. Sanık dün gözaltına alınmış, ama bugün serbest bırakılmış. Kızım yaşasa bile sakat kalacak. Ben kızımı kaybetmek istemiyorum. Bir Özgecan daha kaybolmasın. Bu adam bir çete kurmuş. Kızıma hırsızlık yaptırmış ve uyuşturucu bağımlısı yapmış. Bir ay önce bileğini kesmişler. Dünde 5’inci kattan atmışlar, ayağı, dişleri, beli, tırnakları kırık, iyileşse bile yürüyemeyecek. Bunlar, bize ‘Biz polisle ve savcıyla birlikteyiz istediğiniz yere gidin,’ diyor. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Artık sesimiz duyulsun,” dedi.

Kaynak: GazeteAktüel