13 ilin emniyet müdürünün değiştiği karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 13 ilin emniyet müdürü değişti. Giresun ve Diyarbakır emniyet müdürleri merkeze alındı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı atama kararnamesi yayınlandı.
Resmi Gazete'de Emniyet Müdürleri Kararnamesi de yer aldı.
Yayınlanan karara göre 13 ilin emniyet müdürü değişti.
Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın merkeze alındı.
Kararnameye göre atamalar şu şekilde;
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi,
Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı,
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü,
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü,
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü,
Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü,
İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay, Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Tüm atama kararlarına https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz
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