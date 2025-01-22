Türkiye'nin 2024 konut karnesine göre satışlarda ciddi artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 adete ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl en fazla konut, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde satıldı

Elazığ Alacakaya, geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti,

EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇE: İSTANBUL'UN ESENYURT İLÇESİ

Türkiye'de geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe 31 bin 263 ile İstanbul Esenyurt olurken, burayı 22 bin 552 ile Gaziantep'in Şehitkamil ve 21 bin 671 ile Ankara'nın Çankaya ilçeleri izledi.

EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN ÜÇ İL

İstanbul, 239 bin 213 ile konut satışında en yüksek paya sahip il olurken, burayı 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.

1-İSTANBUL

İstanbul: 239 bin 213

2-ANKARA

Ankara: 134 bin 46

3-İZMİR

İzmir: 80 bin 398

EN FAZLA KONUT SATIŞININ YAPILDIĞI İLÇELER

İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263 ile en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı.

Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi.

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı 5. ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu.

1-ESENYURT

İstanbul Esenyurt: 31 bin 263

2-ŞEHİTKAMİL

Gaziantep Şehitkamil: 22 bin 552

3-ÇANKAYA

Ankara'nın Çankaya: 21 bin 671

4-KEPEZ

Antalya Kepez: 20 bin 932

5-NİLÜFER

Bursa Nilüfer: 20 bin 528

EN AZ KONUTUN SATILDIĞI İL VE İLÇELER

Elazığ Alacakaya, geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı.

Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.

En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler ise 48 ile Afyonkarahisar'ın Bayat ve 49 ile Batman'ın Beşiri ilçeleri oldu.

Türkiye'de geçen yıl en fazla ve en az konut satışının yapıldığı ilçeler şöyle:

Alacakaya-Elazığ 26

Harmancık-Bursa 34

Dodurga-Çorum 35

Bayat-Afyonkarahisar 48

Beşiri-Batman 49