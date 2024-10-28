Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda ise bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’na düzenlediği İHA saldırısında ise bir çocuk yaralandı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde farklı bölgeleri yoğun bir şekilde bombalamaya devam etti. Bölgede çok sayıda evi de patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.